Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz wegen Ruhestörung

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei wurde in der Nacht (03.02.2021) gegen 00:30 Uhr informiert, dass aus einer Wohnung in der Rousseaustraße lautstarke Musik abgespielt wird. Beim Eintreffen der Beamten konnte die Ruhe wiederhergestellt werden. Der 41-jährige Wohnungsinhaber wurde zur Ruhe ermahnt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Die Stille hielt jedoch nicht lange an, sodass die Beamten gegen 01:30 Uhr über das erneute Abspielen von lautstarker Musik informiert wurden. Die Beamten stellten daraufhin die Musikboxen des Mannes sicher und fertigten eine erneute Anzeige wegen Ruhestörung. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell