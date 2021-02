Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Pkw beschädigt

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: In der vergangenen Nacht (02.02. bis 03.02.2021) beschädigten bislang unbekannte Täter einen Pkw Audi und einen Pkw Toyota, die auf einem Parkplatz in der Raasdorfer Straße abgestellt waren. Während bei dem Audi die Heckscheibe eingeschlagen wurde, zerkratzten die Unbekannten am Toyota eine Fahrzeugseite. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

