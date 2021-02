Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenbahnfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ein verletzter Straßenbahnfahrer und die Einleitung einer Gefahrenbremsung ist das Resultat bislang unbekannter Täter. Gegen 20:40 Uhr am gestrigen Tag (01.02.2021) führte der 37-Jährige die Straßenbahn (Linie 3) die Nürnberger Straße entlang. Etwa auf Höhe eines dortigen Einkaufscenters warfen plötzlich Unbekannte Eier und Flaschen gegen die Bahn. Ein Ei flog dabei durch die geöffnete Seitenscheibe der Straßenbahn und traf den Fahrer im Gesicht. In der Folge leitete dieser eine Gefahrenbremsung ein. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste in der Bahn. Der 37-jährige Fahrer hingegen wurde durch das geworfene Ei verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Hierzu werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

