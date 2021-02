Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb auf Baustelle unterwegs

Gera (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb trieb in der Zeit vom 28.01.2021 zum 01.02.2021 sein Unwesen in einem Mehrfamilienhaus, in welchem derzeit Bauarbeiten durchgeführt werden. Unbemerkt verschaffte er sich Zugang zu dem Haus und stahl in der Folge dort abgestellte Kartons mit diversen Baumaterialien. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekanntem Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK )

