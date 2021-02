Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauchentwicklung in Wohnung gemeldet

Gera (ots)

Gegen 19:20 Uhr am gestrigen Tag (01.02.2021) erhielt die Geraer Polizei die Meldung, dass es in einer Wohnung in der Ernst-Abbe-Straße zur Rauchentwicklung gekommen sein soll. Zudem seien zusätzlich Rauchmelder zu hören. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen stellte sich heraus, dass der 68-jährigen Anwohnerin das Essen auf dem eingeschaltetem Herd angebrannt war und es so zur Rauchentwicklung kam. Die Gefahrenquelle wurde beseitigt, die Wohnung gelüftet. Zum Glück wurde weder die Wohnungsinhabern verletzt, noch entstand Sachschaden. (KR)

