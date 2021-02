Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörung endet mit Gewahrsamsnahme

Gera (ots)

Heute Nacht (01.02.2021), gegen 00:45 Uhr rückten mehrere Polizeibeamte in die Steinstraße in Gera aus, da von Anwohner überlaute Musik aus einer der dortigen Wohnungen gemeldet wurde. Als die Beamten die beiden Wohnungsinhaber, einen 21-jährigen Mann und eine 25-jährige Frau, zur Ruhe aufforderten, beleidigte der junge Mann die Beamten und versuchte diese zu schlagen. Der Angriff konnte glücklicherweise abgewehrt werden. Da sich der alkoholisierte Wohnungsinhaber nicht beruhigen ließ und weiterhin die Beamten beleidigte, wurde er letzten Endes in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell