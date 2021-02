Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 79-Jähriger bei Unfall verletzt

Gera (ots)

Am gestrigen Sonntag (31.01.2021), gegen 07:40 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei zum Platz des Friedens aus. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW (Fahrerin 39) und einem 79-jährigen Fußgänger. Der 79-Jährige wurde bei den Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 39-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschade. Die Geraer Polizei hat di Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

