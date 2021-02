Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Wochenendhäuser und Gartenlauben

Gera (ots)

In insgesamt 6 Wochenendhäuser bzw. Gartenlauben in der Schiefergasse brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 29.01.2021 zum 31.01.2021 ein. Dabei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen auch diverse Elektronikartikel (TV, Laptop) sowie verschiedene Werkzeug. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

