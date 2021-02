Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlung zu Schmierereien

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat die Altenburger Polizei aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Im Zeitraum vom Freitag (29.01.2021) zum Montag (01.02.2021) sprühten bislang unbekannte Täter zwei große Schriftzüge an Häuserfassaden im Bereich des Nordplatzes. Sollte Sie Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden Sie gebeten, diese an die Altenburger Polizei unter der Tel. 03447 / 4710 zu richten. (SP)

