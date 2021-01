Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Harte Drogen auf Zeulenrodas Straßen

Zeulenroda-Triebes (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag gegen 22:30 Uhr wurde in der Greizer Straße in Zeulenroda ein 35-jähriger Mann kontrolliert. Dieser führte eine kleine Menge der harten Droge Crystal-Meth bei sich. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtmG wurde eingeleitet.

