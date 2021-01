Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fiat-Fahrer unter Alkohol

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde gegen 21:15h in Greiz, Am Leitenberg ein Fiat Punto gestoppt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkohltest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Führerschein des 44-jährigen wurde sicherstellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell