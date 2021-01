Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sturzbetrunken am Steuer

Nobitz (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei von Autofahrern informiert, dass ein Pkw in Schlangenlinien fahren soll und dabei immer wieder in den Gegenverkehr gerät. Sofort eingesetzte Streifenbeamte konnten den gemeldeten Pkw schließlich in Wilchwitz feststellen und stoppen. Ein Atemalkoholtest bei dem 56-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell