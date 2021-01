Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gaststätten-Einbrüche in Gera Debschwitz

Gera (ots)

Im Zeitraum vom 29.01.2021 bis 30.01.2021 drangen unbekannte Täter in zwei Lokale in der Wiesestraße ein und öffneten dort jeweils gewaltsam die in den Gasträumen aufgestellten Zigarettenautomaten. Neben den Sachschäden, die die Täter verursachten, entwendeten sie Zigaretten und Bargeld. Wer hat im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten und kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8291124 zu melden.

