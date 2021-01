Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Hußstraße

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (29.01.2021) ging gegen 07:25 Uhr bei der Geraer Polizei die Mitteilung ein, dass ein 24-Jähriger in seiner Wohnung in der Hußstraße umherschreit und sich wiederholt von außen an die Balkonbrüstung hängt. Sofort kamen Polizei und Feuerwehr zum Einsatz. Da der junge Mann seine Wohnungstür nicht öffnete, wurde durch die Feuerwehr ein Sprungtuch aufgebaut und die Wohnungstür zwangsgeöffnet. Der aggressive und offensichtlich unter Betäubungsmitteln stehende Mann wurde durch die Beamten fixiert und im Anschluss in die Obhut medizinischen Fachpersonals übergeben. In der Wohnung des 24-Jährigen befanden sich verschiedene illegale Betäubungsmittel. Diese wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. (SP)

