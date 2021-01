Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletztem Fußgänger

Altenburg (ots)

Am gestrigen Tag (28.01.2021), gegen 18:30 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei in die Kanalstraße aus. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Skoda (Fahrer 43) und einem Fußgänger (28). Ersten Erkenntnissen zufolge, war der Fußgänger ohne auf den Verkehr zu achten plötzlich auf die Straße gelaufen. Hierbei wurde der 28-Jährige leicht verletzt, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SP)

