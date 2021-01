Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garten aufgebrochen

Altenburg (ots)

Als ein Gartenbesitzer am gestrigen Tage (28.01.2021) in seinen Garten in der Gartenanlage Waldesruh in Altenburg kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter seit seinem letztmaligen Besuch in November 2020, in seine Laube eingedrungen waren. Die Diebe hebelten die Laubentür auf und entwendeten mehrere technische Geräte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell