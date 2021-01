Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenanlage

Ronneburg (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vom Mittwoch (27.01.2021) zum Donnerstag (28.01.2021) unbefugt Zugang zu einer Gartenanlage im Osterlandweg. Dort hebelten die Täter mehrere Gärten sowie eine Scheune auf. Hierbei verursachten die Diebe nicht nur einen Sachschaden an den Laubentüren, sondern stahlen zusätzlich diverse Werkzeuge sowie Elektrogeräte (Fernseher) und alkoholische Getränke. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zuwenden. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell