Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Gera (ots)

Ein Fußgänger ist am Freitagvormittag (29.01.2021) in Gera von einer Straßenbahn angefahren und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 91-jährige Fußgänger in der Breitscheidstraße das Gleisbett der Straßenbahn zu überqueren. Dabei übersah er die heranfahrende Straßenbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Mann stürzte zu Boden und kam neben der Straßenbahn zum Liegen. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, sodass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell