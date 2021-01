Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube beschädigt

Altenburg (ots)

In einer Gartenanlage in der Albert-Einstein-Straße beschädigten in der Zeit vom Freitag, dem 08.01.2021 bis zum Mittwoch (27.01.2021)bislang unbekannte Täter einen Zaun, sowie das Gartentor einer Gartenparzelle. Die Altenburger Polizei hat zu der Sachbeschädigung ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell