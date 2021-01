Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter flüchtete

Langenwetzendorf (ots)

Am gestrigen Dienstag (26.01.2021), gegen 08:45 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Dacia Fahrer die Ortsverbindungsstraße von Zoghaus nach Langenwetzendorf. Hier kam ihm ein bislang unbekannter Pkw auf der Fahrbahnmitte entgegen. beim Versuch ihm auszuweichen, kam der Dacia ins Schleudern und rutschte in den rechten Straßengraben. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell