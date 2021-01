Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl in der Humboldtstraße

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Am Montag (25.01.2021) gegen 23:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Humboldtstraße ein. Aus der Auslage entwendeten die Diebe mehrere Handyverpackungen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden Sie gebeten sich unter der Tel. 0365/829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (SP)

