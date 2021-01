Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter flüchtete

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am gestrigen Montag (25.01.2021), gegen 10:30 Uhr, beschädigte, auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Triebesgrund, ein bislang unbekannter Pkw einen Pkw Hyundai, der gerade in eine Parkbucht einfuhr. Als dessen Fahrerin zu dem anderen Unfallbeteiligten gehen wollte, flüchtete dieser vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtenden Pkw soll es sich um einen schwarzen Mercedes handeln. Hinweise zu ihm und dem unbekannten Fahrer werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

