Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Pfefferspray angegriffen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei kam am Montagabend (25.01.2021) gegen 21:20 Uhr in der Heinrichsstraße zum Einsatz. Dort griff ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt einen 40-Jährigen mit einem Pfefferspray an und flüchtete im Anschluss. Der Geschädigte informierte sofort den Sicherheitsdienst, welcher die Polizei verständigte. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 oder bei der hiesigen Polizei zu melden.

