Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Thüringer Straße

Gera (ots)

Montagabend (25.01.2021), gegen 20:20 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen an der Straßenbahnhaltestelle in der Thüringer Straße zum Einsatz. Hier gerieten zwei männliche Personen in Streit. Als dieser eskalierte, griff der 30-jährige Täter im Streit den Geschädigten körperlich an und verletzte den 23-Jährigen in der Folge mit einer Glasflasche. Der Täter flüchtete daraufhin und ließ sein Opfer zurück. Der Geschädigte wurde leicht verletzt zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte der Täter ergriffen werden und wurde in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen zum Tatgeschehen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

