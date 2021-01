Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf - Mopedfahrer gesucht

Frohnsdorf (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einem Verkehrsdelikt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach einem Zeugen. Am Montag, dem 04. Januar 2021 gegen 16:15 Uhr befuhr ein weißer VW Bus die Dorfstraße in Frohnsdorf und geriet dabei in die Gegenspur. Ein im Gegenverkehr befindlicher, bislang unbekannter Mopedfahrer, musste daraufhin ausweichen. Die Polizei sucht nach dem Fahrer dieses Mopeds. Sowohl der Mopedfahrer, als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/829-1532 zu melden.

