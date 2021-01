Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf B 93 - Straße kurzeitig gesperrt

B93 Guteborn (ots)

In den heutigen Morgenstunden (26.01.2021) kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B93 in der Nähe des Zentrallagers in Guteborn. Die Bundestraße war kurzzeitig vollgesperrt. Eine 39-jährige BMW Fahrerin übersah beim Abbiegen, einen im Gegenverkehr befindlichen BMW. In der Folge kam es zum Verkehrsunfall. Der 36-jahrige Fahrer des Fahrzeuges und die 39-Jährige wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

