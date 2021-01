Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abholstation aufgehebelt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Vom Freitag (22.01.2021) zum Samstag (23.01.2021) hebelten bislang unbekannte Täter mehrere Fächer einer Abholstation eines Paketdienstes in der Wallstraße auf. Die Altenburger Polizei hat hierzu ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten sie Hinweise zu den Tatumständen oder Tätern geben können, werden Sie gebeten, diese an die Altenburger Polizei unter 03447/4710 zu richten. (SP)

