Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 16:25 Uhr im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 36-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Straße von der Teichvorstadt kommend. Unmittelbar vor der Ampel zur Heinrich-Heine-Straße bog er nach rechts zum Parkplatz des dortigen Supermarktes ab, ohne auf den entgegenkommenden Straßenverkehr zu achten. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 40-jährige Fahrradfahrerin den Fußweg in Richtung Teichvorstadt. Es kam in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die Fahrradfahrerin verletzte sich beim Unfall und musste medizinisch versorgt werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

