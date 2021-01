Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an PKW

Greiz (ots)

In der Nacht vom 22.01.2021 zum 23.01.2021 wurde ein in im Salzweg, Greiz abgeparkter PKW beschädigt. Der oder die unbekannten Täter brachen dabei den Heckscheibenwischer des PKW ab. Am Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei Greiz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu besagtem Tatzeitraum. Hinweise unter PI Greiz Tel. 03661/6210

