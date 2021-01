Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Sprayer gefasst

Gera (ots)

Freitagabend gegen 21:30 Uhr wurde ein junger Mann dabei beobachtet, wie er abgestellte Waggons der Deutschen Bahn in der Industriestraße in Gera mit Graffitis besprühte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Landespolizeiinspektion Gera führte zur Ergreifung des 20-Jährigen, der zuvor noch versuchte, seine Sprayer-Utensilien und Beweismittel zu verstecken.Gegen ihn und weitere Personen, die innerhalb der letzten Woche bei gleichen Delikten in diesem Bereich auf frischer Tat gestellt wurden, werden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem kommen umfangreiche zivilrechtliche Schadenersatzforderungen des Geschädigten auf sie zu.

