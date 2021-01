Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Turnhalle beschmiert - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: An mehreren Stellen beschmierten unbekannte Täter die Wand einer Turnhalle in der Platanenstraße und verursachten so Sachschaden. Die Tatzeit kann hier zwischen Mittwoch (20.01.2021) und Donnerstag (21.01.2021) eingegrenzt werden. Insgesamt drei Graffiti verzeichnete die Altenburger Polizei und sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

