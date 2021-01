Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am gestrigen Donnerstag (21.01.2021), gegen 07:20 Uhr, befuhr eine 56-jährige Kia Fahrerin die Ortslage Zoghaus in Richtung Greiz. Als sie gerade an einem Müllfahrzeug vorbeifahren wollte, versuchte, unmittelbar vor diesem, eine 18-jährige Fußgängerin die Fahrbahn zu überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw. Durch den Unfall wurde die Fußgängerin leicht verletzt und in der folge medizinisch versorgt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

