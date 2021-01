Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von Wünschendorf nach Gera geflüchtet

Gera (ots)

Greiz/Gera: Polizeibeamte beabsichtigten gestern Abend (21.01.2021), gegen 22:20 Uhr einen Pkw BMW in Wünschendorf einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, als der Fahrer plötzlich Gas gab und flüchtete. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Fahrer schließlich in Richtung Gera und überholte hierbei mehrere auf der Straße befindliche Fahrzeuge. Im Bereich der Vogtlandstraße beendet der Fahrer (66, rumänisch) schließlich seine Flucht, so dass er gestellt werden konnte. Im Fahrzeug selbst befanden sich zwei weitere Landsmänner (24). In der Folge stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Zudem wurde einer der Mitfahrer (24) mit mehreren Haftbefehlen gesucht, so dass er vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht wurde. Der Fahrer sowie der zweite Mitfahrer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den 66-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

