Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Johann-Sebastian-Bach-Straße

Altenburg (ots)

Polizeibeamte kamen gestern Mittag (20.01.2021), gegen 11:50 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zum Einsatz, da dort zwei Rettungssanitäter von einem 41-Jährigen, unbeteiligten Mann in der Ausübung ihrer Rettungsmaßnahmen massivst attackiert wurden. Der sich offensichtlich im Ausnahmezustand befindliche Mann wurde in der Folge in die Obhut medizinischer Fachkräfte verbracht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (KR)

