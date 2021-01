Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Am Mittwoch (20.01.2021), gegen 15:10 Uhr, befuhren eine 56-jährige VW Fahrerin und eine 33-jährige Kia Fahrerin die Bruno-Bergner-Straße stadtauswärts. Die VW Fahrerin wollte in die Zentastraße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Kia Fahrerin auf den anderen Pkw auf. Durch den Unfall wurde die VW-Fahrerin verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell