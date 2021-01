Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche aus Pkw entwendet

Greiz (ots)

Die 50-jährige Eigentümerin eines Pkw Renault rief gestern Nachmittag (20.01.2021) die Polizei um Hilfe. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr hatte sie ihr Fahrzeug in der Leonhardtstraße in Greiz, unterhalb des Friedhofes abgestellt und ging spazieren. Diese Zeit nutzte ein bislang unbekannter Täter und schlug die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. In der Folge schnappte er sich die im Fahrzeug befindliche die Handtasche der Frau und entfernte sich unerkannt. Als die 50-Jährige schließlich zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Pkw-Aufbruch. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen am Abstellort des Fahrzeuges gesehen bzw. können Sie Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (RK)

