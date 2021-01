Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Aufgrund eines Einbruches in eine metallverarbeitende Firma in der Leibnizstraße in Gera kamen am gestrigen Montag (18.01.2021) Polizeibeamte zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (15.01.2021 bis 18.01.2021) bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Firmengelände verschafften. Aus einer dort befindlichen Halle stahlen die Täter schließlich mehrere Gussteile sowie weitere unverarbeitete Metalle. Aufgrund der Menge der gestohlenen Metalle ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport benutzten. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum auffällige Personen- und vor allem Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK

