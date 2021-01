Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wand beschmiert

Altenburg (ots)

Freitagabend (15.01.2021), in der Zeit von 21:30 Uhr bis 21:40 Uhr trieben unbekannte Täter ihr Unwesen in der Münsaer Straße. Mit grüner Farbe beschmierten sie dabei die Wand im Bereich eines Supermarktes und verursachten so Sachschaden. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

