Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz an der Weißen Elster

Gera (ots)

Nachdem bei der Rettungsleitstelle am Freitagmittag (15.01.2021), gegen 13:00 Uhr gemeldet wurde, dass in der "Weißen Elster" ein Öl-Film zu sehen sei, rückten Feuerwehr und Polizei in den Stadtteil Gera-Zwötzen aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Seitens der Feuerwehr wurde daraufhin eine Öl-Sperre installiert, die über das Wochenende bestehen blieb. Warum Öl in die Elster gelangte bzw. an welcher Stelle, ist bis dato noch nicht geklärt. Bereits am Wochenende waren zuständige Verantwortliche des Zweckverbandes, des Umweltamtes und der Unteren Wasserbehörde vor Ort und nahmen die Ermittlungen auf. Die Geraer Kriminalpolizei steht hierzu im Kontakt mit den verantwortlichen Behörden. (RK)

