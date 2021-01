Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer kollidiert mit PKW

Gera (ots)

Am vergangenen Sonntag (17.01.2021), gegen 09:25 Uhr befuhr die Fahrerin (27) eines Pkw Toyota die Reichsstraße in stadtauswärtiger Richtung. Auf Höhe der Karl-Schurz-Straße fuhr plötzlich ein 29-jähriger Fahrradfahrer vom Gehweg über die Reichsstraße, in der Absicht diese zu überqueren. Hierbei stieß er in der Folge mit dem Pkw der 27-Jährigen zusammen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radler minimal alkoholisiert, jedoch unter dem Einfluss von Drogen stand. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

