Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Trebnitzer Straße

Gera (ots)

Aufgrund eines Streites zwischen zwei Männer (25, 29) in einem Wohnhaus in der Trebnitzer Straße kamen am Samstagabend (16.01.2021), gegen 23:00 Uhr mehrere Polizeistreifen zum Einsatz. Im Rahmen des Streites bedrohte der 29-Jährige seinen Kontrahenten und führte hierbei ein Messer bei sich. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Rahmen des Einsatzes konnte der 29-Jährige im Wohnhaus angetroffen werden. Da sich der mit über 3,5 Promille alkoholisierte Tatverdächtige offensichtlich in einem Ausnahmezustand befand, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In der Folge verhielt er sich gegenüber dem medizinischen Personal weiterhin aggressiv, so dass er schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen wurde. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (RK)

