Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in der Birkenstraße

Gera (ots)

Zwischen dem 13.01.2021, 14.00 Uhr und dem 15.01.2021, 12.00 Uhr brach ein bisher noch unbekannter Täter in mehrere Kellerboxen in der Birkenstraße in Gera ein. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Entsprechende Angaben werden unter der Telefonnummer: 0365-829-0 entgegengenommen.

