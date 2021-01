Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Ronneburg

Gera (ots)

Am Freitag, dem 15.01.2021, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 05:00 Uhr und 09:00 Uhr die Beschilderung einer Verkehrsinsel in der Geraer Straße in Ronneburg. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0365-829-1191 zu melden.

