Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw überschlagen

Treben (ots)

Am Sonntagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 93 zwischen Serbitz und Thräna. Ein VW Polo kam in einer Rechtskurve von der eigentlich trockenen und gesalzenen Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sich der Fahrer (56) sowie dessen Beifahrerin (54) selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide Insassen blieben erstaunlicherweise unverletzt. Der Pkw musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

