Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus öffentlichen Toiletten

Altenburg (ots)

Am Freitagnachmittag wurden Polizeibeamte in zwei Filialen einer Warenhandelskette in der Kauerndorfer Allee sowie der Käthe-Kollwitz-Straße gerufen. Dort hatten unbekannte Täter aus den Sanitärbereichen der Kundentoiletten Seifenspender, Desinfektionsmittelbehälter, Drückerarmaturen sowie Steuerelemte der Spüleinrichtung ausgebaut und entwendet. Selbiges wurde von einer Filiale der gleichen Kette aus dem benachbarten Borna (Sachsen) mitgeteilt. Auf Grund der Begehungsweise, geht die Polizei derzeit von einer banden- oder gewerbsmäßig handelnden Tätergruppe aus. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und entsprechende Videoaufzeichnungen gesichert.

