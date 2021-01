Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaubenbrand in Greiz

Greiz (ots)

Die Feuerwehren Greiz, Moschwitz und Raasdorf wurden am Samstagabend gegen 21:30 Uhr zu einem Gartenlaubenbrand in Greiz alarmiert. Auf Höhe der Plauenschen Straße/ Einmündung Mylauer Straße brannte eine am Hang befindliche Gartenlaube vollständig aus. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

