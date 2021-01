Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach versuchten Diebstahl in Wünschendorf gesucht

Wünschendorf (ots)

Ein bis dato unbekannter Täter drang am frühen Samstagmorgen gegen 02:25 Uhr in ein Geschäftsraum eines Ladens in der Geraer Straße in Wünschendorf ein. Er wurde vermutlich beim versuchten Diebstahl gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand lediglich Sachschaden an der eingeschmissenen Fensterscheibe. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

