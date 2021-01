Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In den Gegenverkehr geraten

Altenburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet gestern Abend (14.01.2021), gegen 18:25 Uhr der Fahrer (66) eins Pkw Mitsubishi beim Befahren der Leipziger Straße in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er in der Folge mit zwei entgegenkommenden Pkw Ford. Glücklicherweise blieben alle drei Fahrzeugführer unverletzt. Allerdings entstand an allen Fahrzeugen ein nicht unerheblicher Sachschaden. Für den Pkw Mitsubishi wurde ein Abschleppdienst gerufen. Aufgrund des Unfalles kam es in dem Bereich zu Verkehrseinschränkungen. (RK)

