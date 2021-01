Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Festnahmen nach Durchsuchung

Altenburg (ots)

Im Zuge intensiver und umfangreicher Ermittlungsarbeiten zu diversen Rauschgift-Delikten, insbesondere dem Handel mit selbigen, durchsuchten Polizeibeamte am gestrigen Tag (14.01.2021) insgesamt 5 Objekte im Stadtgebiet von Altenburg. Die Maßnahmen richteten sich dabei gegen einen 23-jährigen und einen 21-jährigen Mann. Beide Tatverdächtige konnten schließlich in einem der Objekte angetroffen und in der Folge vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung selbst fanden die Beamten ca. 30 Gramm der Droge Methamphetamin, eine kleine Menge Marihuana sowie einen Elektroschocker, einen Teleskopschlagstock, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie diverse Datenträger auf und stellten dies sicher.

Am heutigen Tag (15.01.2021) wurde gegen den 23-jährigen Festgenommenen Haftantrag gestellt. Auch für den 21-Jährigen steht die Prüfung zum Haftantrag bevor. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen dauern weiter an und sind bis dato noch nicht abgeschlossen. (KR)

