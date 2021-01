Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mofa Fahrer verletzt

Greiz (ots)

Weida: Gestern (14.01.2021), gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Audi Fahrer die Geraer Straße in Richtung B92, um auf den Markt nach links abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 32-jährigen Mofa Fahrer, der ihm, vermutlich ohne Licht, entgegenkam. Dieser wurde durch den Unfall verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

